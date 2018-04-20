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Erdoğan'dan 'e 'geçmiş olsun' telefonu

, 'i arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 00:06 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 01:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şenol Güneş'e 'geçmiş olsun' telefonu

, derbisinde çıkan olaylar nedeniyle yaralanan Teknik Direktörü 'i arayarak geçmiş olsun dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başına isabet eden bir cisimle yaralanırken tecrübeli teknik adamın başına 5 dikiş atıldı ve sabaha kadar hastane kalmasına karar verildi.

ERDOĞAN'DAN ŞENOL GÜNEŞ'E 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU

Güneş'in Fenerbahçe tribünlerinden atılan cisimle yaralanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede olan tecrübeli teknik adamı arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şenol Güneş'e 'geçmiş olsun' telefonu
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