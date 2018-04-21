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: Bu hedeften sapmak yok

Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden ’da teknik direktör ’dan öğrencilerine uyarı geldi...

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018
Rıza Çalımbay: Bu hedeften sapmak yok

Süper Lig'de bugün sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan 'da tüm hesaplar Avrupa kupalarına katılmak üzerine yapılıyor. Evindeki son 2 maçı kazanan Karadeniz ekibi, ligde kalan 5 haftada sıkıntı yaşamamak için kırmızı-beyazlı rakibini kayıpsız geçip Avrupa yolunda önemli bir virajı almayı hedefliyor. Akhisar'ın Türkiye Kupası'nı kazanması halinde 5'inci olsa dahi Avrupa'ya gidemeyecek olan bordo-mavili ekipte teknik direktör 'ın oyuncularıyla bir toplantı yaparak, "Akhisar'ı düşünmeyin. Biz kendi işimize bakacağız. Hedefimizden sapmayacağız. En üst düzeyde mücadele edip sonuç almalıyız" dediği öğrenildi. Trabzonspor'da sakatlıkları olan Onur ile Castillo bugün forma giyemeyecek. İyileşen Burak Yılmaz ise takımdaki yerini alacak.

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Rıza Çalımbay: Bu hedeften sapmak yok
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