Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Aatıf Chahechouhe, Antalyaspor’u da boş geçmedi

Aatıf Chahechouhe, Antalyaspor’u da boş geçmedi

, 'in 30. haftasında Antalyaspor'u evinde 4-1 mağlup ederken sarı lacivertli ekibin Faslı oyuncusu Aatıf Chahechouhe attığı şık golle bu haftayı da boş geçmedi. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 6 gol atma başarısı gösterdi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 22:09 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 22:09
Aatıf Chahechouhe, Antalyaspor’u da boş geçmedi

'nin Faslı futbolcusu , Antalyaspor karşısında da gol atarak bu haftayı da boş geçmedi.

'de evinde Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe durdurulamıyor. Son haftalarda gösterdiği performans ile takımını sırtlayan Faslı futbolcu, Antalyaspor karşısında da attığı golle 30. haftayı da boş geçmedi. 27. haftada oynanan Kayserispor ve 29. haftada Sivasspor karşısında attığı 1'er golle takımının ofans yükünü çeken 31 yaşındaki futbolcu 30. haftada oynanan Antalyaspor müsabakasında da gol atarak takımını galibiyete taşıyan isimler arasında yer alırken yerini 90+1. dakikada alkışlar eşliğinde Alper Potuk'a bıraktı.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Malatyaspor maçını ve olaylı derbiyi yorumladı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Aatıf Chahechouhe, Antalyaspor’u da boş geçmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN