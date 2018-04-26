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yarı final heyecanı! maçı hangi kanalda?

yarı final karşılaşmaları bu akşam başlıyor. İngiliz devi evinde İspanyolların köklü ekibi 'i ağırlıyor. Bir tarafta bir tarafta Antoine Griezmann... UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkmak için mücadele edecek iki takımın mücadelesi futbolseverleri oldukça heyecanlandırıyor. Peki Arsenal Atletico Madrid maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 26.4.2018 17:05
UEFA Avrupa Ligi yarı final heyecanı! Arsenal Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

Liverpool'un Roma'yı evinde 5-2 mağlup etmesi ve Real Madrid'in 1-0 geriye düştüğü maçta Bayern Münih'i 2-1 geride bırakması Salı ve Çarşamba akşamlarına damga vurdu. Bu akşam da ile yarı final ilk karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma haricinde Fransız ekibi Marsilya da Avusturya temsilcisi Salzburg'u evinde ağırlayacak. İki karşılaşma da 22:05'te başlayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ ARSENAL ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere'de Emirates Stadyumu'nda 22:05'te başlayacak mücadele TRT SPOR'dan canlı olarak ekranlara gelecek. , Bellerin, Ramsey, Lacazette gibi yıldızlara karşı Griezmann, Diego Costa, Gabi, Koke gibi isimler Londra'da avantaj arayacak.

İki takımın muhtemel 11'i ise şu şekilde

ARSENAL: Petr Cech, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Kolasinac, Xhaka, Ramsey, Mesut Özil, Iwobi, Lacazette, Welbeck

ATLETİCO MADRİD: Jan Oblak, Vrsaljko, Lucas Hernandez, Godin, Savic, Koke, Gabi, Vitolo, Correa, Gameiro, Griezmann

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalin rövanş maçları 3 Mayıs'ta yapılacak. Final ise 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak. UEFA Avrupa Ligi yarı finaline gelmeden önce çeyrek finalde Arsenal; Rusya'nın CSKA Moskova takımını, Atletico Madrid ise Sporting Lizbon'u elemişti.

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UEFA Avrupa Ligi yarı final heyecanı! Arsenal Atletico Madrid maçı hangi kanalda?
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