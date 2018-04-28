Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan karşılaşma Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Ligde sezonun son derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Galatasaray - Beşiktaş maçı beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Süper Lig'de 31. haftaya Galatasaray 63 puanla lider, Beşiktaş ise 62 puan ve averajla ikinci sırada girdi. Son iki sezonun şampiyonu siyah-beyazlılar, derbiden galibiyetle ayrılarak, son 3 haftaya lider girmeyi amaçlıyor.

4 MAÇTIR KAZANIYOR

Beşiktaş, formda bir grafikle Galatasaray'ın karşısına çıkacak.

Ligin 26. haftasında Medipol Başakşehir'e mağlup olan siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 haftada Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yendi.

Siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez Süper Lig'de 4 maç üst üste kazandı.

GERGİN BİR HAFTANIN ARDINDAN DERBİYE ÇIKACAK

Beşiktaş, gergin geçen bir haftanın ardından derbide zirveyi ele geçirme mücadelesine çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, Ziraat Türkiye Kupası'nda olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe maçının kaldığı yerden oynanmasına karar vermesinin ardından Beşiktaş camiası hareketle günler yaşadı.

Divan kurulu üyeleriyle olağanüstü istişare toplantısı yapan kulüp yönetim kurulu, 3 Mayıs'taki yarı final rövanş maçına çıkmama kararı aldı.

PEPE OYNAYABİLECEK

Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören ve bir maç cezası nedeniyle Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev alamayan Pepe, derbide forma giyebilecek.

Yine kupa mücadelesinde yedekte olmasına rağmen tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderilen Tolga Zengin de açıklanan bir maçlık ceza sonrası kadroda yer alabilecek.

ÜÇ OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta derbi öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo ve Dusko Tosic, yarınki karşılaşmada kart görürlerse gelecek haftaki Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş'ta geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Caner Erkin dışında eksik bulunmuyor.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in Galatasaray karşısında şu 11'i görevlendirmesi bekleniyor:

Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Pepe, Dusko Tosic, Adriano Correia, Gary Medel, Atiba Hutchinson (Tolgay Arslan), Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel, Alvaro Negredo

GALATASARAY CEPHESİ

Galatasaray, Süper Lig'de 30. haftayı 63 puanla lider geçerken, Beşiktaş ise topladığı 62 puanla haftayı averajla ikinci sırada bitirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Serdar Aziz maçta forma giyemeyecek.

ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Sinan Gümüş yarın kart görmeleri durumunda, ligin 32. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında görev alamayacak.

MUHTEMEL 11

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Beşiktaş karşısında şu 11'i görevlendirmesi bekleniyor:

Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Jason Denayer, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında uzun süredir maç kaybetmiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son 17 lig maçında yenilmedi.

Süper Lig'de evindeki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 17 müsabakadan 16 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.