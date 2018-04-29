Belhanda'nın hareketi kırmızı kart mıydı?

Galatasaray'ın Beşiktaş'la oynadığı derbi maçının 3. dakikasında Medel'e yaptığı dirsek hareketi sonrasında sarı kart gören Younes Belhanda, haftaya oynanacak Akhisarspor maçında cezalı duruma düştü.
Öte yandan Belhanda'nın dirseğini sarı kartla cezalandıran Fırat Aydınus'a tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları bu hareketin 'kırmızı kart' gerektirdiğini söylediler.
Belhanda'nın sarı kart görmesine neden olan hareketi.— Sabah Spor (@sabahspor1) April 29, 2018
(beIN SPORTS) pic.twitter.com/ccHY6LH52d