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'nın hareketi kırmızı kart mıydı?

'da sarı kart gören haftaya oynanacak Akhisarspor maçında cezalı duruma düştü. Belhanda'nın hareketi için kırmızı kart yorumları da yapıldı.

Giriş Tarihi: 29.4.2018 19:19 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 19:22
Belhanda'nın hareketi kırmızı kart mıydı?

'ın 'la oynadığı derbi maçının 3. dakikasında 'e yaptığı dirsek hareketi sonrasında sarı kart gören Younes , haftaya oynanacak Akhisarspor maçında cezalı duruma düştü.

Öte yandan Belhanda'nın dirseğini sarı kartla cezalandıran 'a tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları bu hareketin 'kırmızı kart' gerektirdiğini söylediler.

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Belhanda'nın hareketi kırmızı kart mıydı?
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