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: “Maçın kırılma anı, Regattin‘in 8 metreden kaçırdığı pozisyondu”

Teknik Direktörü , 'in 31. haftasında 4-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı ilk yarıda ilk yarıda işlerin istedikleri gibi gittiğini belirtirken Adrien Regattin'in kaçırdığı pozisyonun maçın kırılma anı olduğunu söyledi..

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018 19:32 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 19:32
İrfan Buz: “Maçın kırılma anı, Regattin‘in 8 metreden kaçırdığı pozisyondu”

Teknik Direktörü , Medipol maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maçın kırılma anı Regattin'in 8 metreden kaçırdığı pozisyondu" dedi.

'in 31. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi Osmanlıspor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Osmanlıspor, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, "Her iki takım açısından önemli bir müsabakaydı. İlk yarı gerçekten çok hazırlanmıştık. Başakşehir'i de iyi kilitlediğimizi de düşünüyorum. İstediğimiz gibi gitti oyun. İkinci yarıda bunu devam ettirmek istedik. Visca'nın klası ortaya çıktı ve 1-1 oldu. Maçın kırılma anı Regattin'in 8 metreden kaçırdığı pozisyondu. 2-1 Osmanlıspor öne geçmiş olsaydı bu maç çok farklı bir yere giderdi. Adebayor attıktan sonra yine oyun içinde kalmak istedik. Fakat 3. golü yedikten sonra kolay olmuyor. Maçın sadece son çeyreğinde istediğimiz gibi gitmediğini düşünüyorum. Oyuna ortak olan, inancı olan ve son haftalardaki pozitif futbol oynamaya çalışan bir Osmanlıspor vardı. Fakat skora baktığımız zaman bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Önümüzdeki Alanya müsabakasına en iyi şekilde hazırlanacağız ve orada final maçına çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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