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13 yıl sonra 3. Lig'de

'de (BAL) mücadele eden Gençlik, 13 yıl sonra profesyonel lige döndü. Antalya Akdeniz Stadı'nda oynanan final maçında 'u 3-2 mağlup eden spor, mutlu sona ulaştı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018 18:09
Nevşehirspor 13 yıl sonra 3. Lig'de

2. kademe play off maçında ile Gençlik, Antalya'da Stadı'nda karşılaştı. Ödemişspor ile spor Gençlik'in mücadelesi hızlı başladı. Nevşehirspor Gençlik, 2'nci dakikada Hakan Doğan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Ödemişspor, 50'nci dakikada 'un golüyle skorda eşitliği sağladı. 55'inci dakikada Alex'in golüyle Ödemişspor 2-1 öne geçti. Nevşehirspor Gençlik, 66'ncı dakikada Nwogbo ve 90+3. dakikada Furkan Yıldırım'ın golleriyle maçı 3-2 kazandı.

Maçın bitiş düdüğü sonrası Nevşehirspor Gençlik'in teknik heyet, futbolcuları ve taraftarları TFF 3.Lig'e yükselmenin sevincini doyasıya yaşadı. Maçın ardından sporcu çıkış tünelinden sahaya girmek isteyen Nevşehirspor Gençlik taraftarını polis engelledi. Polis ile taraftar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Polis taraftara biber gazıyla müdahale etti. Nevşehirspor Gençlik'in yöneticilerinin araya girmesiyle olayın büyümesi engellendi.

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Nevşehirspor 13 yıl sonra 3. Lig'de
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