Cüneyt Çakır kimdir ve nereli?

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın 2018 Dünya Kupası'nda düdük çalacağının açıklanması bir kez daha Türkiye'ye gurur yaşattı. Bu gelişmelerin ardından Cüneyt Çakır kimdir sorusu da bazı futbol severler tarafından merakla araştırılmaya başladı. 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve 1.76 boyunda olan Cüneyt Çakır'ın asıl mesleği ise sizi şaşırtacak.

CÜNEYT ÇAKIR KİMDİR?

1976 yılında İstanbul 'da dünyaya gelen Cüneyt Çakır 'ın asıl mesleği sigortacılıktır. Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Çakır 1.76 boyundadır. Şu anda hakemliğin yanında sigortacılık mesleğiyle de uğraşmaktadır. 10 yaşından 17 yaşına kadar Kartalspor 'un altyapısında futbol oynadı. 1994 yılında, 17 yaşında hakemliğe ilk adımını attı. 1994 yılında hakemlik kariyerine başlayan Çakır, 1997 yılında C klasman ve 1999 yılında da B klasman hakemi oldu. İlk yönettiği TFF kayıtlarında bulunan maç 18 Ekim 1996 tarihli Beşiktaş A.Ş.- Samsunspor Paf Ligi maçıdır ve 1.yardımcı hakem olarak görev yapmıştır. Üst klasman hakemi kategorisine 2001 yılında yükselirken Süper Lig 'deki ilk maçına da aynı yıl çıktı.

Hakemlik Kariyeri

Süper Lig'deki ilk maçı 29 Eylül 2001 tarihli Malatyaspor – Çaykur Rizespor maçıdır. 17 Mayıs 2014 'e kadar profesyonel Türk liglerinde toplam 413 maçta görev almıştır. 2006 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan Cüneyt Çakır, gösterdiği başarıdan dolayı 2007 yılında Avrupanın yetenekli hakemlerinin davet edildiği İsveçli eski hakem Karl Ericson 'un yönetimindeki Mentör Programı 'na davet edilmiş ve buradaki üstün başarısından dolayı UEFA tarafından üst düzey müsabakalarda görevlendirildi.