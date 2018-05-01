Medipol Başakşehir'in başarılı forvet oyuncu bu sezon attığı gollerle takımının şampiyonluk yarışında yer almasına büyük katkıda bulundu. Attığı gollerle göz dolduran yıldız futbolcu taraftarın da göz bebeği haline geldi. 26 Şubat 1984 yılında hayata gözlerini açan Adebayor, profesyonel futbol kariyerinde büyük başarılara imza attı. Peki Emmanuel Adebayor kimdir ve kaç yaşındadır?

ADEBAYOR KİMDİR?

1994-99 yılları arasında Sporting Club de Lomé altyapısında forma giyerek kariyerine başlayan Adebayor, ilk profesyonel sözleşmesini 2001 senesinde Metz ile imzaladı.

2001-03 yılları arasında Metz formasını giyen Adebayor, 44 maça çıktı ve 15 kez rakip ağları havalandırdı.

2003-06 arasında 78 maça çıktığı Monaco'ya 18 golle katkıda bulundu.

2006 senesinde Arsenal'e transfer olan tecrübeli futbolcu, 2009 senesinde kadar forma giydiği bu takımda 104 maçta 46 gol buldu.

2009 senesinde Arsenal'den Manchester City'e transfer olan Adebayor, 34 maçta 15 gol attı ve 2011 senesine Real Madrid'e kiralık olarak verildi. Bir sezon Real Madrid'e oynadıktan sonra (14 maç, 5 gol) 2012'de Tottenham'a kiralandı. (33 maç, 17 gol)

Bir sezon sonra Tottenham ile sözleşme imzalayarak kulübün futbolcusu oldu. 2012-15 yılları arasında forma giydiği Tottenham'da 59 maça çıkan Adebayor 18 gol buldu.

2015-17 arasında Crystal Palace'de 12 maçta 1 gol attı.

2017 sezonunda Başakşehir'e transfer oldu.

2000 senesinden bu yana Togo Milli Takımı'nda forma giymektedir.