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'den TFF'ye başvuru "Maçlar aynı gün ve saatte oynansın"

Kulübü, 'de kalan 3 haftada tüm maçların aynı gün ve saatte oynanması talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Sarı lacivertli kulüp, başvurusunda "eşitlik ilkesi"ne dikkat çekti. Ligde 3. sırada bulunan Fenerbahçe'nin lider Galatasaray'la arasındaki üç puanlık fark bulunuyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.5.2018 01:40 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 03:52
Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru Maçlar aynı gün ve saatte oynansın

Kulübü; şampiyonluğa oynayan 4 takımın 'de kalan 3 haftada müsabakalarını aynı gün ve saatte oynamasına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 32'nci hafta maçlarının oynanacağı gün ve saatleriyle ilgili yapmış oldukları düzenlemeye istinaden, "eşitlik" ilkesine dikkat çekmek adına aşağıda yer alan yazıyı Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmiştir. Kamuoyunun dikkatine sunarız:
Malumunuz olduğu üzere Spor Toto Süper Lig 2017/2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun bitimine 3 haftadan kısa bir süre kalmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanarak ilan edilen 32'nci hafta müsabakaları takvimi uyarınca ligin ilk dört sırasında yer alan takımların bir kısmının müsabakalarını farklı gün veya saatlerde oynayacağı hususu görülmüştür. Eşit şartlarda yarışma ilkesi gözetilmek suretiyle puanları birbirine çok yakın olarak ligin ilk dört sırasında yer alan ve şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarının müsabakalarını aynı gün ve saatte oynamak üzere 32'nci hafta programında değişiklik yapılmasını; 33 ve 34'üncü hafta müsabakaları yönünden ise anılan takımların müsabakalarının aynı gün ve saatte oynanacak şekilde planlama yapılarak müsabaka takviminin buna uygun şekilde düzenlenmesini talep ve rica ederiz."

İşte o belge.

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