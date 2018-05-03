Spor Toto 1.Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Çaykur Rizespor'un bu başarısında aslan payı 19 golle kral olan Braian Samudio'ya ait. "Samu" lakabıyla adından çok söz ettiren 22 yaşındaki Paraguaylı forvete ABD'den 2 milyon dolarlık teklif geldi ancak Rizespor sözleşmesine koyduğu satın alma opsiyonunu devreye soktu. Önümüzdeki sezon yeşil-mavili formayla Süper Lig'de boy gösterecek olan Samu özel röportaj verdi. İşte açıklamaları:

"HİÇBİR MAÇIMIZ KOLAY OLMADI"

"Herkes Rizespor'u favori gösterdi ve 1.Lig'de rakipler için hedef takım olduk. Bu yüzden hiçbir maçımız kolay olmadı. Ama sonuna kadar iyi mücadele ettik ve şampiyon olduk."

"KARİYERİME RİZESPOR'DA DEVAM EDECEĞİM"

"Bana Türkiye kapısını açan Rizespor'a çok şey borçluyum. Bu yüzden de kariyerime Rizespor'da devam edeceğim. Süper Lig'de kendimi gösterirsem Paraguay Milli Takımı'na da çağrılacağımı düşünüyorum."

"TARAFTARIMIZ ÇOK ATEŞLİ"

"Rizespor taraftarı deplasmanda bile bizi yalnız bırakmadı. Evimizde bize her maç destek veren ateşli bir taraftar grubumuz var. Onlar beni, ben de onları çok sevdim."

"İBRAHİM ÜZÜLMEZ ÖRNEK BİR İSİM"

"Rizespor'a gelmemde o dönem teknik direktör olan Hikmet Karaman'la yaptığım görüşme önemli rol oynadı. Hikmet Hoca'nın başlattığı işi de İbrahim Üzülmez bitirdi. İbrahim Hoca bana güvenini hissettirdi. Futbolculuk kariyerini biliyorum, örnek bir isim."

"HEDEFİM 12 GOLDÜ"

"1.Lig çok zor. Bu ligde kendime 12 gol hedefi koymuştum, ona ulaşınca devamını getirdim ve 19 gole ulaştım. Süper Lig'de de kendime güveniyorum ve yine hedeflediğim gol sayısını geçeceğime inanıyorum."

"SÜPER LİG'İN EN İYİSİ GOMIS"

"Süper Lig'in en iyi forveti Gomis. Örnek alıyorum. Çünkü sahada hem arkadaşlarına pozisyonlar hazırlıyor hem de goller atıyor. İkisini bir arada yapan forvet kolay bulunmaz. Zaten Galatasaray da Gomis'in golleri ile lider..."

"SALAH HARİKA İŞLER YAPIYOR"

"Avrupa'daki ligleri de takip ediyorum. Liverpool'da Salah harika işler başarıyor. Neymar'ı çok beğeniyorum. Messi ve Ronaldo'yu söylememe gerek yok zaten."

"KARADENİZ ÇAYINA ALIŞTIM"

"Türkiye'ye bu kadar çabuk uyum sağladığıma ben bile şaşırdım. Rize çok güzel bir şehir. İstanbul, İzmir Antalyalya'yı da görünce çok sevdim. Paraguay'a göre farklı bir çayınız var ama her yemekten sonra içe içe Karadeniz çayına alıştım."