İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Chelsea'nin transfer listesinin üst sıralarında bulunan futbolculardan biri de Porto'da forma giyen 26 yaşındaki Alex Telles... 2013-14, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı sol bek, 6,5 milyon Euro'ya Porto'ya transfer olmuştu.

GALATASARAY DA KAZANACAK

İngiliz basınındaki haberlere göre; Chelsea'nin Alex Telles için Porto'ya ödemeye hazırlandığı bonservis ücreti 45 milyon Euro. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın da kasasına para girecek.

Bu transferin 45 milyon Euro'ya gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın kasasına, kar payı olan 38,5 milyon Euro'nun yüzde 10'u yani 3,8 milyon Euro girecek.

İŞTE O ANLAŞMANIN DETAYLARI

Alex Telles'in Porto'ya transfer olduğu 12 Temmuz 2016 tarihinde sarı-kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na şu açıklamayı yapmıştı:

"Profesyonel futbolcularımızdan Alex Telles'in transferi konusunda FC Porto (Porto) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Porto kulübü Şirketimize 6.500.000 Euro net bonservis bedeli ödeyecektir. Oyuncunun gelecekte üçüncü bir kulübe transferi durumunda Porto Kulübü Şirketimize satış karının 10%'unu ödeyecektir."