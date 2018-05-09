İşte Galatasaray'ın borcu

Galatasaray Kulübü'nün Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Dedeman Otel'de başladı. Geçtiğimiz ay Divan Kurulu Başkanı seçilen Eşref Hamamcıoğlu başkanlığındaki ilk toplantıda, Eylül ayından itibaren Divan Kurulu Toplantıları'nın Galatasaray Lisesi'nde yapılacağı açıklandı. Hamamcıoğlu, başkan adaylarıyla istişare yapılacağını açıklarken, gündemin okunması ve faaliyet raporlarının okunmasıyla toplantı başladı.

GALATASARAY'IN BORCU AÇIKLANDI

Galatasaray Kulübü Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-kırmızılı kulübün borcu açıklandı. Toplam borç-alacak farkı 1 milyar 109 milyon TL olarak açıklandı.

Galatasaray Kulübü Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu, Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında toplandı. Denetim Kurulu toplam borcu açıkladı. Yönetim adına söz alan İbrahim Anıl, sarı-kırmızılı kulübün toplam borç-alacak farkının 1 milyar 109 milyon TL olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılıların toplam 2 milyar 551 milyon TL borcu, 1 milyar 442 milyon TL de alacağının olduğunu ifade edildi. İbrahim Anıl'ın, diğer borçlarla ve temliklerle ilgili açıklamalar yapması üzerine Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, bu konuların Mali Genel Kurul'da konuşulduğunu belirterek, müdahalede bulundu ve bu kadar detaya girilmesinin gereksiz olduğunu ifade etti. Bu gelişmenin üzerine İbrahim Anıl, konuşmasını tamamladı.