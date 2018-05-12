Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkan

Genel kurula katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ''Spor kulüplerine yönetici olmak gerçekten çok zor bir görev. Galip gelirsiniz, bu galibiyete sevinemeden futbolcuların primleri, maaşları, transfer taksitleri derken aldığınızı galibiyete sevinemezsiniz bile. Takımınız yenilmiş ise haftanız zehir olur, evdeki düzeniniz bozulur. Herkes futboldan anlar ama kimse taşın altına elini koymaz. Spor yöneticisi bulmak zor iş. Bulunanlara da sahip çıkmalıyız" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, milletvekili İsmail Tamer, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici, çok sayıda Kayserispor üyesi ve Kapalı Kale Taraftar Derneği Başkanı ve dernek üyeleri katıldı.

Başkan Erol Bedir ve sarı kırmızılı kulüp lehine yapılan tezahüratlarla sık sık konuşmaların kesildiği kongrede Kayserispor eski başkanlarından Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Spor kulüplerine yönetici olmak gerçekten çok zor bir görev. Galip gelirsiniz, bu galibiyete sevinemeden futbolcuların primleri, maaşları, transfer taksitleri derken aldığınızı galibiyete sevinemezsiniz bile. Takımınız yenilmiş ise haftanız zehir olur, evdeki düzeniniz bozulur. Herkes futboldan anlar ama kimse taşın altına elini koymaz. Spor yöneticisi bulmak zor iş. Bulunanlara da sahip çıkmalıyız. Köstek yerine destek vermeliyiz. Kayseri'de bu işi uzun süre yapan biri olarak söylüyorum, Kayserispor ile ilgili bir toplantı yaparsınız, iş adamları, sanayiciler ticaret erbapları mazeret üretip gelmez, iş belediyelerin sırtına kalır. Ben, Kayseri'nin adı nerede geçiyorsa ona omuz verdim. Bu yüzden başım beladan kurtulmadı. Hasetten, çekememezlikte ve siyasi kaygıdan dolayı şikayet edenler oldu. Hakkımızda dilekçeler verildi. Kayserispor'da yaptığım görevler sırasında sırf adım verilsin, tutanaklara geçirilsin, hakkında işlem yapılsın ve suçlanayım diye arkadaşlarımızı anadan üryan soyup, işkenceler bile yapıldı. Kayserispor bu sezon rahat ve başarılı bir sezon geçirdi. İkinci yarı işi daha sık tutsak puan cetvelinde daha üst sıralarda olurduk. Ama ,futbolcular ipe un serdi. Ama bu da bir başarı. Yeni hedefler ortaya koymalıyız. Biz, millet olarak ölü seviciyiz. Bir lider ölür, ne bilgeliği kalır ne vazgeçilmezliği. Yaşarken takdir etmediğimiz kişiler ölünce badem gözlü, selvi boylu olur. Kayserispor için gayret sarf edenlere teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Daha sonra yapılan oylama ile kulüp başkanlığına yeniden Erol Bedir seçilirken, yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Berna Gözbaşı İlter, Mustafa Aksu, Naci Bedir, Mustafa Orhan Taşcı, Mehmet Çakmak Uyar, Mustafa Gülsoy, Serdar Maraşlı, Erhan Karacaoğlan, Tufan Koç, İsmail Çöl, Türker Horoz, Bahadır Kul, Mustafa Bakır, Fatih Çağlar Öcal, Mehmet Dönmez, Hasan Ahmet Eskici, Süleyman Akın

"KAYSERİLİDEN ÇOK KAYSERİLİYİM"

Kulüp Başkanlığına yeniden seçilen Erol Bedir, medyada kendisine yapılan "Erzurumlu" eleştirilerine yanıt vererek sözlerine, ''Evet, ben Dadaşım. Ama, Kayseriliden çok Kayseriliyim. 40 yıldır Kayserideyim. Ekmeğimi burada kazanıyorum. Bu şehirde yaşıyorum. Çocuklarımı burada büyüttüm. Anamın, babamın ve benim mezarım burada. Kayserililik, Kayseri'ye hizmetle ölçülür. Lafla Kayserililik olmaz. Kayserispor olarak şu ana kadar göreve geldiğimizden bu yana 42 milyon 883 TL borç ödedik. Göreve geldiğimizde hiç ummadığımız ve sürpriz olarak karşımızda çıkan borçlarla birlikte 140 milyon 450 bin TL'lik bir mali tabloyu önümüzde bulduk. Bu borçların bir kısmını uzlaşarak, bir kısmını kredilendirerek ödedik. Sizin bize verdiğiniz güç ve destekle takımımızı Süper Lig'de üst sıralarda tutarken, bir yandan da bu kadar borcun altına girdik. Asla kaçmadık" ifadelerini kullandı.