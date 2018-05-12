Osmanlıspor - Beşiktaş 18. kez...

Beşiktaş ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 18. kez karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, eski adı Ankaraspor olan Osmanlıspor ile geçmişte ligde 17 kez rakip oldu. Beşiktaş, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 12'sini kazandı, başkent ekibi 3 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 42 golüne, Ankara temsilcisi 18 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 5-1 kazandı.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmişti.

Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda eşleşti. İstanbul'daki ilk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş, Ankara'da 2-1 yenilmesine rağmen turu geçen taraf oldu.

SON 8 MAÇTA BEŞİKTAŞ GALİP GELDİ

Beşiktaş, Osmanlıspor ile Süper Lig'de yaptığı son 8 maçı da kazandı.

Rakibi karşısında son mağlubiyetini 2008-2009 sezonunda İstanbul'da 3-1'lik skorla alan siyah-beyazlılar, daha sonraki 8 maçta, 2'si hükmen olmak üzere 3 puana ulaştı.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında Ankara'da yapılan 8 lig maçından, birini başkent ekibi, biri hükmen olmak üzere 5'ini Beşiktaş kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Başkentte Osmanlıspor'un 7 golüne, Beşiktaş, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golle yanıt verdi.

Geçen sezon Ankara'daki müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.