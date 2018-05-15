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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanşında , 'i konuk edecek. Peki saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 15.5.2018 12:58 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 13:02
Boluspor - Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Boluspor, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak. Boluspor - Gazişehir Gaziantep maçı beIN SPORTS MAX 1 kanalından canlı yayınlanacak.

BOLUSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

ile arasındaki müsabakanın VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

BOLUSPOR TARAFTARINA UYARI!

Kritik maç öncesi Boluspor Yönetimi, resmi internet sitesinden yaptığı bir açıklamayla taraftarlarını uyardı.

Açıklama şöyle:

"Spor Toto 1. Lig Play-Off rövanş maçında, 15 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağımız maça ilginin yüksek olması nedeniyle, Atatürk Stadyumunda bulunan gişelerde ve turnikelerde maç öncesi yoğunluk beklenmektedir.

Taraftarlarımızın mağdur olmaması için maça en az 2 saat önce gelmesi önemle rica olunur."

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