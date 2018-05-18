Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, Osmanlıspor'u Hasan Ali Adıgüzel ve Muğdat Çelik'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golü Furkan Öçzal'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

3. dakikada Muhammed'in sağ kanattan ortaladığı topa arka direkte Cikalleshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarıya gitti.

32. dakikada Soner'in pasıyla topla buluşan Hasan Ali'nin rakip ceza yayının hemen sağından bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

45. dakikada Osmanlıspor atağında Cikalleshi'nin ceza sahası içi sağından ortaladığı topa altıpas içerisinde Furkan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

İKİNCİ YARI



54. dakikada sağ kanattan Muğdat'ın ceza sahası içerisine gönderdiği ara pasa hareketlenen Seleznyov'un altıpasın solundan müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ahmet son anda yatarak meşin yuvarlağın filelere gitmesini önledi.



77. dakikada Akhisarspor atağında Bilal'in pasıyla topla buluşan Soner'in rakip ceza yayının yaklaşık 2 metre gerisinden sert şutunda kaleci Ahmet son anda meşin yuvarlağı direğin üzerinden kornere çeldi.



84. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Muğdat'ın pasında topa sahip olan Soner'in ceza sahası içerisine girerek rakiplerinden tek tek sıyrıldıktan sonra kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Karcemarskas, meşin yuvarlağı kontrol etti.



90+3. dakikada Soner'in ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Larsson'un yerden pasında altıpas içerisinde Muğdat'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Uygar Bebek xx, Oğuz Terzi xx

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx, Dany xx, Orhan xx, Kadir xx, Soner xx, Bilal xx (Caner dk. 88 ? xx), Hasan Ali xxx (Mustafa dk. 67 xx), Muğdat xxx, Barbosa xx (Larsson dk. 71 xx), Seleznyov xx

Yedekler: Bora, Halil, Bia

Teknik Direktör: Okan Buruk

Osmanlıspor: Ahmet xx (Karcemarskas dk. 81 ?), Anıl xx, Maxsö xx, Numan xx, Lumanza xx, Ceyhun xx, Regattin xx, Ali Eren xx, Muhammed xx, Cikalleshi xx (Suat dk. 90 ?), Furkan xxx (Moreira dk. 89 ?)

Yedekler: Abdulkadir, Can Ahmet

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Hasan Ali (dk. 32), Muğdat (dk. 90+3) (T.M. Akhisarspor), Furkan (dk. 45) (Osmanlıspor)