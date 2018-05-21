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rekorla Çin'e döndü!

, takımıyla 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Ba'nın ilk yılında Çin ekibinden 12 milyon Euro, ikinci yıl için ise 8 milyon Euro alacağı belirtildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 13:22 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 13:27
Demba Ba rekorla Çin'e döndü!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'ye devre arasında Çin'in takımından transfer edilen dünyaca ünlü golcü , eski takımına geri döndü.

REKOR ÜCRETLE İMZALADI

Son aylarda adı sık sık 'la anılan, Göztepe'nin de biten sözleşmesini yenileyip takımda kalması için görüşme yaptığı Senegalli oyuncu, Shanghai Shenhua takımıyla 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Rekor bir ücretle eski kulübüne dönen Ba'nın ilk yılında Çin ekibinden 12 milyon Euro, ikinci yıl için ise 8 milyon Euro alacağı belirtildi.

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GÖZTEPE TARAFTARI PROTESTO ETMİŞTİ

Göztepe'de 13 maça çıkıp 7 gol atan 33 yaşındaki Demba Ba, Beşiktaş deplasmanının ardından 31'inci haftada Bornova Stadı'nda oynanan Karabükspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde protesto edilmişti.

İngiliz devi Chelsea'den 6 milyon Euro bonservisle geldiği Beşiktaş'ta 2014-15 sezonunda forma giydikten sonra 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Shangai'a satılan Demba Ba'nın Çin'de ayağı kırıldı. Yaklaşık 1.5 yıl sahalardan uzak kalan, Beşiktaş'ta geçen sezon kısa bir süre kiralık oynayan Ba, Göztepe'yle Türkiye'ye dönmüştü.

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Demba Ba rekorla Çin'e döndü!
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