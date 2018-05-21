Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > İlhan Cavcav'sız Gençlerbirliği Süper Lig'e tutunamadı

'sız Süper Lig'e tutunamadı

Onursal başkanı merhum 'ın hayatını kaybetmesinden 1,5 yıl sonra "evladım" dediği de 29 yıldır yer aldığı Spor Toto Süper Lig'e veda etti. Teknik direktör 'ın görevde olduğu 3 transfer döneminde yapılan 24 transferden fazla katkı alamayan kırmızı-siyahlı ekipte en fazla forma giyen futbolcu kaleci Hopf oldu. Sırp forvet Skuletic sezonu 8 golle tamamlarken, Elvis Manu ve Jailton 4'er kez fileleri havalandırdı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 12:21
İlhan Cavcav'sız Gençlerbirliği Süper Lig'e tutunamadı

Onursal başkanı merhum 'ın hayatını kaybetmesinden 1,5 yıl sonra "evladım" dediği de 29 yıldır yer aldığı Spor Toto Süper Lig'e veda etti.

2017-2018 sezonunda hanesine yazdırdığı 33 puanın 12'sini Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan alan, yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisine karşın deplasmanda sadece 1 müsabaka kazanabilen kırmızı-siyahlılar, Spor Toto 1. Lig'e düştü.

İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinin ardından kırmızı-siyahlı kulübün başkanlığına seçilen , 2016-2017 sezonunu 8. sırada tamamlayan teknik direktör ile yola devam etti.

Özat ile sezona hazırlanan ve kadro planlamasını yapan kırmızı-siyahlılar, ligin 3. haftasının ardından genç teknik adamla yollarını ayırarak Mesut Bakkal ile anlaştı.

Murat Cavcav başkanlığındaki yönetim, 10 haftanın ardından tecrübeli teknik adamın görevine son vererek yeniden takımı Ümit Özat'a teslim etti.

Ümit Özat görevdeyken biri ara olmak üzere 3 transfer dönemi geçiren kırmızı-siyahlı kulüp, bu süreçte 12'si yabancı futbolcu olmak üzere 24 transfer yaptı.

Kadroya yaptığı takviyelerden katkı alamayan başkent kulübü, sezonu 8 galibiyet ve 9 beraberlik sonucunda topladığı 33 puanla 17. sırada tamamladı ve Süper Lig'e tutunamadı.

Deplasmanda sadece küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Kardemir Karabükspor'u yenebilen kırmızı-siyahlılar, 37 gol atarken kalesinde 54 gol gördü.

SKULETIC 8 GOLLE TAMAMLADI

Gençlerbirliği'nin bu sezon en fazla gol atan futbolcusu Sırp forvet Petar Skuletic oldu.

Skuletic, kırmızı-siyahlı formayla görev yaptığı bin 733 dakikada 8 gol kaydetti. Bin 428 dakika oynayan Elvis Manu ile bin 102 dakika görev alan Jailton Paraiba ise 4'er kez fileleri havalandırdı.

Bu sezon devre arasında kadroya dahil edilen Stephane Sessegnon 3, takım kaptanı Uğur Çiftçi, Abdul Rahman Khalili, Aleksandar Scekic, Ahmet İlhan Özek, Alper Uludağ, Serdar Özkan ve Çaykur Rizespor'a verilen Vedat Muric 2'şer, Marko Milinkovic, Dialo Guidileye ve Ahmet Oğuz ise 1'er gol attı.

EN İSTİKRARLISI KALECİ HOPF

Başkent ekibinde geçen yıl olduğu gibi bu sezon da kaleci Johannes Hopf, en fazla sahada kalan isim oldu.

Ligde 33 maçta görev yapan İsveçli kaleci, sadece son hafta kaleyi altyapıdan yetişen Taha Cengiz Demirtaş'a verdi.

Hopf, kalede 2 bin 970 dakika yer alarak takımın en istikrarlı futbolcusu olurken, deneyimli kaleciyi 28 maçta oynayarak 2 bin 520 dakika sahada kalan Belaruslu defans oyuncusu Siarhei Palitsevich, Uğur Çiftçi (2 bin 498) ve Ahmet Oğuz (2 bin 242) takip etti.

SADECE SESSEGNON

Başkent ekibinin devre arasında kadroya yaptığı 4 takviyeden sadece Stephane Sessegnon beklenen katkıyı verdi.

Attığı 3 gol ve ortaya koyduğu performansla kırmızı-siyahlı taraftarların beğenisini kazanan Beninli futbolcu, bin 439 dakika sahada kaldı.

Sezon başında transfer olduAntalyalyaspor'dan geri alınan Aydın Karabulut 623, Florentin Pogba 611, Deniz Yılmaz ise sadece 286 dakika forma giyebildi.

6 KIRMIZI, 84 SARI KART

Gençlerbirliği'nde bu sezon 6 futbolcu kırmızı kart gördü.

Başkent ekibinde Ahmet Oğuz, Aleksandar Scekic, Petar Skuletic, Zeki Yavru, Murat Duruer ve Tokelo Rantie, kırmızı kart gören futbolcular oldu.

Kırmızı-siyahlılarda Palitsevich 10, Ahmet Oğuz ve Jailton 8, Uğur Çiftçi ve Scekic 6, Luccas Claro, Kamal Issah ve Zeki Yavru 5, Dialo Guidileye ve Alper Uludağ 4, Khalili ve Manu 3, Hopf, Sessegnon, Pogba, Ousmane N'Diaye ve Murat Duruer 2, Skuletic, Ahmet İlhan, Milinkovic, Serdar Özkan, Deniz Yılmaz, Vedat Muric ve Halil İbrahim Pehlivan 1'er sarı kart gördü.

OYUNCULARMAÇ SAYISISÜRESARI KARTKIRMIZI KARTGOL
PER JOHANNES HOPF332970200
SIARHEI PALITSEVICH2825201000
UĞUR ÇİFTÇİ282498602
AHMET OĞUZ292242811
ALEKSANDAR SCEKIC242011612
ABDUL RAHMAN KHALILI281977302
LUCCAS CLARO DOS SANTOS211767500
PETAR SKULETIC271733118
ZEKİ YAVRU211667510
STEPHANE SESSEGNON161440203
ELVIS KOFI OKYERE WIAFE MANU24142730

4

AHMET İLHAN ÖZEK191266102
JAILTON LOURENÇO DA SILVA171100804
DIALO SAMBA GUIDILEYE18990401
ALPER ULUDAĞ14967402
OUSMANE CARDINAL NDIAYE10900200
KAMAL ISSAH19869500
MARKO MILINKOVIC15763101
AYDIN KARABULUT13623000
PEILE FLORENTIN POGBA8613200
SERDAR ÖZKAN10578102
VEDAT MURIC13534102
MURAT DURUER10488210
TOKELO ANTHONY RANTIE6367010
DENİZ YILMAZ7286100
RAHMETULLAH BERİŞBEK4216000
YILDIRIM MERT ÇETİN2180000
HALİL İBRAHİM PEHLİVAN4163100
İLKER KARAKAŞ5126000
MEHMET TAŞ296000
TAHA CENGİZ DEMİRTAŞ190000
ÖMER AKYÖRÜK00000
ÖMER ALPER TATLISU00000
ORHAN ŞAM00000
NİHAT ŞAHİN00000
MELİHŞAH ASLAN00000
BERAT TOSUN00000
NUMAN SOYSAL00000
COSMIN GABRIEL MATEI00000

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İlhan Cavcav'sız Gençlerbirliği Süper Lig'e tutunamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN