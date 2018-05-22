Son dakika haberi: Göztepe'nin yeni teknik direktörü Bayram Bektaş

Bugün, teknik direktör Tamer Tuna ile yolları ayırdığını açıklayan Göztepe, teknik direktörlük görevine Bayram Bektaş'ı getirdi. 44 yaşındaki teknik direktör ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı.
2017'nin haziran ayında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un teknik direktörlük görevine getirilen Bayram Bektaş, Ümraniyespor ile 2017-18 Spor Toto 1. Lig sezonunu 59 puanla 4. sırada bitirmiş ve play-off yarı final turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a elenmişti.
Bektaş, futbolculuk kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımların formasını giydi.