Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Elazığspor Kulübünün yeni başkanı Parlakyıldız

Kulübünün yeni başkanı Parlakyıldız

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kulübünde başkanlığa 148 oyun 116'sını alan seçildi

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 19:30

Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçildi.

Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Mehmet Parlakyıldız, Burak Çiftçioğlu ve Necati Erdem'in aday olduğu olağanüstü genel kurulda kısa süreli tartışma yaşandı.

Burak Çiftçioğlu, haksızlık olduğunu savunarak, salonu terk etti.

Daha sonra faaliyet raporunun okunmasının ardından yapılan oylamada, 148 delegeden 116'sının oyunu alan Mehmet Parlakyıldız, başkan seçildi.

Tüm delege ve taraftarlara teşekkür eden Parlakyıldız, sıkıntılar karşısında azimli olacaklarını dile getirerek, "İnşallah, bundan sonraki bayrak yürüyüşümüzde aldığımız bayrağı daha ileriye taşıyacağız. İnşallah bu borcu sıfırlayacağız, Elazığspor'u layık olduğu yerlere taşıyacağız." diye konuştu.

Eski başkan Sedat Karataş da iki yıl Elazığspor'a hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

Yeni gelen yönetime Elazığ'ın tüm paydaşlarının ve tüm taraftarların sahip çıkacağını düşündüğünü kaydeden Karataş, "Elazığımıza hayırlı olsun diyorum. Artık borçlarla değil kupalarla ve şampiyonluklarla anılmasını diliyorum. Yeni gelen yönetimi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Büyük Elazığspor taraftarına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığspor Kulübünün yeni başkanı Parlakyıldız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN