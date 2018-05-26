Sakaryaspor - Afyonspor maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta?

Spor Toto 1. Lig'e çıkacak son ekibin belli olacağı TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor yarın Mersin'de karşı karşıya gelecek.

Gruplarını lider bitiren Altay ve Hatayspor'un doğrudan üst lige yükseldiği TFF 2. Lig'de, play-off maçlarında rakiplerini eleyen Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor, 1. Lig'e çıkan son takım olmak için mücadele edecek.

Mersin Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak Sakaryaspor - Afyonspor maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Geçen sezon TFF 3. Lig'de aynı grupta yer alan iki ekibin Sakarya'daki mücadelesini Afjet Afyonspor 2-1 kazanmış, Afyonkarahisar'daki karşılaşma ise 1-1 tamamlanmıştı.

SAKARYASPOR

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu 5. bitiren Sakaryaspor, play-off'ta sırasıyla Bandırmaspor ve Gümüşhanespor'u eledi.

Afjet Afyonspor gibi geçen sezon TFF 3. Lig'den 2. Lig'e çıkan Sakaryaspor, en son 2011-2012'de 1. Lig'de yer almıştı. Sakaryaspor, 11 sezon da Süper Lig'de mücadele etmişti.

AFJET AFYONSPOR

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu 3. sırada tamamlayan Afjet Afyonspor, play-off çeyrek finalinde Sivas Belediyespor'u eledikten sonra yarı finalde de Keçiörengücü'nü saf dışı bıraktı.

2013'te kurulan Afjet Afyonspor, 2015-2016 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e çıktıktan sonra 2016-2017'de de TFF 2. Lig vizesi aldı. Geçmişte Afyonspor ile profesyonel liglere renk katan Afyonkarahisar, gelecek sezon Afjet Afyonspor'la Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmek için Sakaryaspor'la karşılaşacak.