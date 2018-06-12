Fenerbahçe Müjdat Yetkiner ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapı gençlik geliştirme programı koordinatörü olarak görev yapan Müjdat Yetkiner ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz çalışanlarından Müjdat Yetkiner'in iş akdi, İş Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen nedenlerle tarafımızdan haklı sebeple feshedilmiştir. Bugün itibariyle kendisinin kulübümüz ile hizmet ilişkisi sona ermiştir." denildi.

MÜJDAT YETKİNER KİMDİR?

Altınmızrak Spor Kulübü'nün altyapısında yetişen Müjdat Yetkiner, 1980-1981-1994-1995 sezonları arasında Fenerbahçe formasını giydi. Futbolculuk döneminde taraftar arasında "Miço" lakabı ile tanındı.

1982-1983, 1984-1985 ve 1988-1989'da lig şampiyonu olan Fenerbahçe'nin ilk on birinde yer aldı. 763 maçta oynayarak kulüp tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu. Aynı şekilde Birinci Lig'de 429 kere forma giyerek bu alandaki rekora da sahip oldu. Oynadığı 429 1. lig maçında 23 gol atıp, 44 sarı, 5 kırmızı kart gördü. Kariyerindeki 15 sezonda 3 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kaldırdı.