CANLI | Brezilya - İsviçre

2018 Dünya Kupası E Grubu mücadelesinde Brezilya, İsviçre ile karşılaşıyor. 21.00'da Rostov Arena'da oynanacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Cesar Ramos Palazuelos yönetiyor. Palazuelos'un yardımcıları Marvin Torrentera ve Miguel Hernandez.

BREZİLYA - İSVİÇRE

BREZİLYA DÜNYA KUPASI BİLETİNİ 41 PUANLA ALDI

Tite yönetimindeki Brezilya, Güney Amerika elemelerini 41 puanla lider olarak tamamlayarak Rusya'ya gitme hakkını kazandı. 18 maç oynadığı elemeleri 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan "Sambacılar", 41 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Brezilya gruptaki tek yenilgisini Şili ile deplasmanda oynadığı ilk maçta, 2-0'lık skorla aldı.

İSVİÇRE PLAY-OFF'TA KUZEY İRLANDA'YI GEÇTİ

Avrupa elemelerinde B Grubu'nda yer alan İsviçre, aynı puanı topladığı Portekiz'in ardından averajla ikinci oldu. Kuzey İrlanda ile oynadığı play-off maçının ilk ayağını 1-0 kazanan, ikincisinde golsüz berabere kalan İsviçre, Dünya Kupası biletini cebine koydu.

BREZİLYA GRUP AŞAMASINDA KAYBETMİYOR

Brezilya Dünya Kupası karşılaşmalarında oynadığı son 12 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu maçların 10'unu kazanan Brezilya, 2 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Brezilya, Dünya Kupası'nda oynadığı 18 açılış maçının ise 16'sını kazandı.

İSVİÇRE'DE SHAQIRI ETKİSİ

İsviçre'nin yıldız oyuncusu Shaqiri, ülkesinin büyük turnuvalarda attığı son 6 golün 5'ine 4 gol, 1 asistle doğrudan katkı yaptı. 26 yaşındaki oyuncu ayrıca İsviçre formasıyla Dünya Kupası'nda hat-trick yapma başarısı gösteren son oyuncu (25 Haziran 2014, Honduras'a karşı)

DÜNYA KUPASI KADROLARI

BREZİLYA:

Kaleci: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City), Cassio (Corinthians)

Savunma: Danilo (Manchester City), Marquinhos, Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Pedro Geromel (Gremio), Filipe Luis (Atletico Madrid), Marcelo (Real Madrid), Miranda (Inter), Fagner (Corinthians)

Orta saha: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Paulinho, Philippe Coutinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Willian (Chelsea)

Forvet: Douglas Costa (Juventus), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (Paris Saint-Germain), Taison (Shakhtar Donetsk)

İSVİÇRE:

Kaleci: Roman Buerki (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Leipzig), Yann Sommer (Borussia Moenchengladbach)

Savunma: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Johan Djourou (Antalyaspor), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Michael Lang (Basel), Stephan Lichtsteiner (Juventus), Jacques-Francois Moubandje (Toulouse), Ricardo Rodriguez (Milan), Fabian Schaer (Deportivo La Coruna)

Orta saha: Valon Behrami (Udinese), Blerim Dzemaili (Bologna), Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt), Remo Freuler (Atalanta), Xherdan Shaqiri (Stoke City), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Steven Zuber (Hoffenheim)

Forvet: Josip Drmic (Borussia Mönchengladbach), Breel Embolo (Schalke), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Haris Seferovic (Benfica)