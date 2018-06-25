CANLI | İran - Portekiz

Portekiz, 2018 Dünya Kupası B Grubu maçında İran ile karşı karşıya geliyor. 21.00'da Mordovia Arena'da başlayacak karşılaşmayı Paraguay Futbol Federasyonu'ndan Enrique Caceres yönetiyor. Caceres'in yardımcılıklarını ise Eduardo Cardozo ve Juan Zorrilla yapıyor.

İRAN - PORTEKİZ

İLK 11'LER

İran: Beiranvand, Haji Safi, Ezatolahi, Pouraliganji, Omid, Amiri, Mehdi, Jahanbakhsh, Hosseini, Azmoun, Ramin

Portekiz: Rui Patricio, Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro, Carvalho, Adrien, Joao Mario, Quaresma, Ronaldo, Andre Silva

DÜNYA KUPASI'NDA İKİNCİ RANDEVU

Portekiz ile İran, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya geliyor. 2006 Dünya Kupası'nda oynanan maçta Portekiz rakibini Deco ve Ronaldo'dan bulduğu gollerle 2-0 mağlup etmiş ve Ronaldo kariyerinin ilk Dünya Kupası golünü bu maçta atmıştı.

Öte yandan Portekiz, Dünya Kupası'nda Asya rakiplerine karşı oynadığı 4 maçın 3'ünden galibiyetle ayrıldı. Portekiz'i mağlup eden tek Asya takımı Güney Kore (2002 Dünya Kupası)

İLK MAÇ 1972'DE

Avrupa ve Asya temsilcileri, ilk maçlarını Güney Amerika'da oynadı. İki ekip, Brezilya Kurtuluş Kupası'nda 14 Haziran 1972'de karşı karşıya geldi. Mücadele Portekiz'in 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Rekabette ikinci ve son karşılaşma ise Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2006 Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynandı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakayı Portekiz, 63. dakikada Deco ve 80. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle 2-0 kazandı.

DÜNYA KUPASI KADROLARI

PORTEKİZ

Kaleciler: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Beto (Göztepe), Rui Patricio (Sporting Lizbon)

Savunma: Bruno Alves (Glasgow Rangers), Cedric Soares (Southampton), Jose Fonte (Dalian Yifang), Mario Rui (Napoles), Pepe (Beşiktaş), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Ricardo Pereira (Porto), Ruben Dias (Benfica)

Orta saha: Adrien Silva (Leicester City), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Joao Mario (West Ham United), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moskova), William Carvalho (Sporting Lizbon)

Forvet: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting Lizbon), Gonçalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Beşiktaş)

İRAN

Kaleci: Alireza Beiranvand (Persepolis), Rashid Mazaheri (Zob Ahan), Amir Abedzadeh (Maritimo)

Defans: Roozbeh Cheshmi (Esteghlal), Ehsan Haji Safi (Olympiacos), Morteza Pouraliganji (Alsaad), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny), Mohammad Khanzadeh (Padideh), Pejman Montazeri (Esteghlal), Majid Hosseini (Esteghlal), Ramin Rezaeian (Ostende)

Orta saha: Mahdi Torabi (Saipa), Saeid Ezatolahi (Amkar Perm), Masoud Shojaei (AEK), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Vahid Amiri (Persepolis)

Forvet: Karim Ansarifard (Olympiacos), Saman Ghoddos (Ostersunds), Reza Ghoochannejhad (Heerenveen), Mahdi Taremi (Al-Gharafa), Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar), Sardar Azmoun (Rubin Kazan), Ashkan Dejageh (Nottingham Forest)