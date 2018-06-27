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E Grubu maçında , ile karşı karşıya geliyor. İsviçre, 4 puanla grupta 2. sırada yer alırken iki maç sonunda puan alamayan Kosta Rika ise son sırada bulunuyor.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 20:33
CANLI | İsviçre - Kosta Rika

, E Grubu 3. maçında ile karşı karşıya geliyor. Nizhny Novgorod Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetiyor. Turpin'in yardımcıları ie Nicolas Danos ve Cyril Gringore.

İSVİÇRE - KOSTA RİKA

İLK 11'LER

İsviçre: Sommer; Lichtsteiner, Akanji, Schar, Rodriguez; Xhaka, Behrami; Shaqiri, Dzemaili, Embolo; Gavranovic

Kosta Rika: Keylor Navas; Gamboa, Acosta, Waston, Gonzalez, Oviedo; Colindres, Borges, Guzman, Bryan Ruiz; Campbell

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CANLI | İsviçre - Kosta Rika
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