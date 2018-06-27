CANLI | İsviçre - Kosta Rika

İsviçre, 2018 Dünya Kupası E Grubu 3. maçında Kosta Rika ile karşı karşıya geliyor. Nizhny Novgorod Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetiyor. Turpin'in yardımcıları ie Nicolas Danos ve Cyril Gringore.
İSVİÇRE - KOSTA RİKA
İLK 11'LER
İsviçre: Sommer; Lichtsteiner, Akanji, Schar, Rodriguez; Xhaka, Behrami; Shaqiri, Dzemaili, Embolo; Gavranovic
Kosta Rika: Keylor Navas; Gamboa, Acosta, Waston, Gonzalez, Oviedo; Colindres, Borges, Guzman, Bryan Ruiz; Campbell