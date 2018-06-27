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E Grubu karşılaşmasına , ile karşı karşıya geliyor. 4 puanla grubun lideri olan Brezilya, karşılaşmadan galip ayrılması halinde bir üst tura yükselecek.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 20:38
CANLI | Sırbistan - Brezilya

, E Grubu mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Spartak Stadyumu'nda oynana karşılaşmayı İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani yönetiyor. Faghani'nin yardımcıları Reza Sokhondan ve Mohammed Mansouri.

SIRBİSTAN - BREZİLYA

İLK 11'LER

Brezilya: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Coutinho, Neymar, Willian, Gabriel Jesus

Sırbistan: Stojkovic, Rukavina, Milenkovic, Veljkovic, Kolarov, Matic, Milinkovic Savic, Tadic, Kostic, Ljajic, Mitrovic

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CANLI | Sırbistan - Brezilya
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