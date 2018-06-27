CANLI | Sırbistan - Brezilya

Brezilya, 2018 Dünya Kupası E Grubu mücadelesinde Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Spartak Stadyumu'nda oynana karşılaşmayı İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani yönetiyor. Faghani'nin yardımcıları Reza Sokhondan ve Mohammed Mansouri.
SIRBİSTAN - BREZİLYA
İLK 11'LER
Brezilya: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Coutinho, Neymar, Willian, Gabriel Jesus
Sırbistan: Stojkovic, Rukavina, Milenkovic, Veljkovic, Kolarov, Matic, Milinkovic Savic, Tadic, Kostic, Ljajic, Mitrovic