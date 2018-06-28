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'da 'dan 2 yıllık imza

Spor Toto 1. Lig'de , anlaşmaya vardığı gurbetçi forvet 'a 2 yıllık sözleşme imzalattı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 14:05
Altınordu'da Kemal Rüzgar'dan 2 yıllık imza

Almanya 4. Lig takımlarından Viktoria Köln'de oynayan, Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Osnabrück ve Viktoria Köln formalarını giyen 23 yaşındaki oyuncu, 'ya geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Altınordu Almanya Sorumlusu Yasin Özçelik ile daha önce ön görüşme yapmıştık. Burada olduğum için mutluyum. Forvet olarak gol atmak istiyorum ama daha önemlisi takımımıza faydalı ve başarılı olmak amacındayım. Takıma hemen adapte olacağımı düşünüyorum" dedi.

Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge ise Kemal'in teknik heyetin yakında takip ettiği bir futbolcu olduğunu belirterek, "Altı yaşından bu yana Almanya altyapısında olan bir futbolcu. Güçlü yapısıyla takımımıza katkı sağlayarak fark yaratacağına inanıyorum" diye konuştu.

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Altınordu'da Kemal Rüzgar'dan 2 yıllık imza
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