Brezilya, 2018 Dünya Kupası E Grubu'nda Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla gruptaki puanını 7'ye yükselten Brezilya lider olarak bir üst tura yükseldi ve son 16'da Meksika'nın rakibi oldu. Brezilya'ya galibiyeti getiren goller Paulinho ve Thiago Silva'dan geldi. Brezilya bu sonuçla Avrupa ülkelerine karşı oynadığı son 7 Dünya Kupası maçında ilk galibiyetini alırken kupada üst üste 13. kez gruptan çıkmayı başardı.

SIRBİSTAN 0-2 BREZİLYA (MAÇ SONUCU)

Sırbistan 0 - 1 Brezilya, 36' Paulinho

Sırbistan 0 - 1 Brezilya, 68' Thiago Silva

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynanan mücadelede Brezilya, Sırbistan'ı 2-0 yendi.

Bu sonuçla Brezilya grubu 7 puan ile lider tamamlarken, 3 puan ile 3. sırada kalan Sırbistan ise şampiyonaya veda etti. E Grubu'nda son 16 turuna kalan ikinci takım ise İsviçre oldu.

25. dakikada Brezilya gole yaklaştı. Sol kanatta Jesus ile paslaşan Neymar, ceza sahası içinde topla buluştu ve dar açıdan sol ayağıyla ters köşeye şutunu gönderdi, kaleci Stojkovic iyi bir refleks ile topu çıkardı.

29. dakikada Neymar'ın ara pasıyla ceza sahasına topla buluşan Jesus, rakibinden kurtulduktan sonra yakın mesafeden şutunu çekti, son anda savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

36. dakikada Brezilya golü buldu. Coutinho'nun orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Paulinho, ceza sahası içinde topa dokundu ve kaleci Stojkovic'in üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

57. dakikada hızlı gelişen Brezilya atağında, Coutinho, sol kanattan bindiren Neymar'a pasını attı. Ceza sahasına giren Neymar, sol çaprazdan vurdu, kaleci topu kornere çeldi.

61. dakikada Sırbistan beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Rukuvina'nın altı pas içine kestiği ortada kaleciden seken topa altı pas önünde Mitrovic kafayı vurdu. Kale çizgisi önündeki Thiago Silva'ya çarpan topu sonrasında kaleci Becker kontrol etti.

68. dakikada Brezilya farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Neymar'ın kullandığı kornerde ön direkte kafayı vuran Thiago Silva topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

86. dakikada Brezilya gole yaklaştı. Sırbistan ceza sahası önündeki Fernandinho'nun arka direğe göndermek istediği top savunmaya çarptı ve ceza sahası içindeki Neymar'ın önüne düştü. Neymar'ın yakın mesafeden vuruşunu kaleci Stojkovic önledi.

Karşılaşma, Brezilya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Spartak

Hakemler: Alireza Faghani, Reza Sokhandan, Mohammedreza Mansouri (İran)

Sırbistan: Stojkovic, Kolarov, Veljkovic, Milenkovic, Rukavina, Sergej, Matic, Kostic (Dk. 82 Radonjic), Ljajic (Dk. 75 Zivkovic), Tadic, Mitrovic (Dk. 90 Jovic)

Brezilya: Becker, Marcelo (Dk. 10 Filipe Luis), Miranda, Thiago Silva, Fagner, Casemiro, Paulinho (Dk. 66 Fernandinho), Neymar, Coutinho (Dk. 80 Augusto), Willian, Jesus

Goller: Dk. 36 Paulinho, Dk. 68 Thiago Silva (Brezilya)

Sarı kartlar: Dk. 33 Ljajic, Dk. 48 Matic, Dk. 71 Mitrovic (Sırbistan)