Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Yerry Mina kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

Philip Cocu'yu teknik direktör olarak takımın başına getiren ve bu bağlamda yeni bir takım oluşturmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, transferdeki hedefini Barcelona'da forma giyen Yerry Mina'ya çevirdi. Yerry Mina haberinin yayılmasıyla beraber taraftarlar da Yerry Mina kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Kaç yaşında? gibi sorularla oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor.

YERRY MİNA KİMDİR?

Deportivo Pasto takımından 2014 yılına başkent Bogota'da bulunan Santa Fe takımına transfer olan Mina, 1.95'lik boyu, hava hakimiyeti ve savunmadaki lider özellikleriyle dikkat çekti.

Takımıyla Sudamericana şampiyonluğu kazanan Yerry Mina, Santa Fe'nin 2016 yılında Libertadores macerasındaki performansıyla Palmeiras'ın yolunu tuttu.

HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Topu geriden oyuna sokma konusunda uzun boyuna karşın başarılı olan genç oyuncu, 1.95'lik boyuna karşın hızlı bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Risk almayı seven Mina, zaman zaman golle sonuçlanan hataları beraberinde getirebiliyor.

Barcelona, Brezilya Ligi'nde Palmeiras forması giyen stoper Yerry Mina'yı 11.8 Milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.