Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş'tan Talisca'ya büyük sitem! "Son yaptığı hareketle..."

'tan 'ya büyük sitem! "Son yaptığı hareketle..."

Kulübü Basın Sözcüsü , "Yeni sezona daha umutla bakıyoruz. İnşallah Beşiktaş önümüzdeki sezon daha iyi olacak" dedi. Metin Albayrak, Beşiktaş'ın yeni sezon hedefleri, Negredo ile Love'ın performansı, Oğuzhan ve Larin ile ilgili beklentileri ve 'nın takımdan ayrılışı hakkında Sporlig Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 11:54 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 12:00
Beşiktaş'tan Talisca'ya büyük sitem! Son yaptığı hareketle...

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK"

Son iki sezonun şampiyonu olarak geçen sezona başlayan 'ın ligi beklenmedik bir şekilde 4'üncü sırada tamamlanmasıyla ilgili olarak Albayrak, "Baktığınızda son 2 yılda şampiyon olup, tecrübeli ve geniş bir kadroya rağmen ligi 4'üncü sırada bitirmemiz başarısızlıktır. Bizim hedefimiz her zaman şampiyonluktur ve Şampiyonlar Ligi'nde devamlı yer almaktır. Ligi 4'üncü sırada bitirmek bizim hiç beklemediğimiz bir sonuç ve hayal kırıklığına uğradığımız bir sezon oldu. Tabii ki buradan çıkaracağımız dersler var. Kendi öz eleştirimizi yapacağız ve yapıyoruz da" ifadelerini kullandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan Talisca'ya büyük sitem! "Son yaptığı hareketle..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN