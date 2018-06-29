Beşiktaş'tan Talisca'ya büyük sitem! "Son yaptığı hareketle..."

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK"

Son iki sezonun şampiyonu olarak geçen sezona başlayan Beşiktaş'ın ligi beklenmedik bir şekilde 4'üncü sırada tamamlanmasıyla ilgili olarak Albayrak, "Baktığınızda son 2 yılda şampiyon olup, tecrübeli ve geniş bir kadroya rağmen ligi 4'üncü sırada bitirmemiz başarısızlıktır. Bizim hedefimiz her zaman şampiyonluktur ve Şampiyonlar Ligi'nde devamlı yer almaktır. Ligi 4'üncü sırada bitirmek bizim hiç beklemediğimiz bir sonuç ve hayal kırıklığına uğradığımız bir sezon oldu. Tabii ki buradan çıkaracağımız dersler var. Kendi öz eleştirimizi yapacağız ve yapıyoruz da" ifadelerini kullandı.