Son dakika: Şenol Güneş açıkladı! Negredo Beşiktaş'tan ayrılıyor

Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Negredo'yu takımda tutmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Kim kalır kim gider bilmiyorum. Ama Negredo'nun olmayacağını söyleyeyim. Başkana da söyledim" dedi. Güneş ayrıca, bir soru üzerine de "Negredo'nun kampa gelmesini istemiyorum" şeklinde konuştu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"OĞUZHAN GİTMEYECEK"

"Oğuzhan gitmeyecek ve kendisinden bu sezon çok büyük bir beklenti içerisindeyim. Geçen sezon yapamadıklarını bu sezon yapmak zorunda Oğuzhan. Kim gelecek, kim gidecek bunu göreceğiz, başkan karar verecek, bizim önümüze gelecek. Kampta bazı değişiklikler olabilir, bunu göreceğiz. Kararları başkan kendisi alıyor, son kararı kendisi veriyor, bizimle paylaşıyor. Para arıyor, bazen bulamıyor, uğraşıyor. Yönetimimiz zorlukları çok iyi biliyor, bizden daha da iyi biliyor. Dolayısıyla kulübü bugünkü hale getirenler bu isimler, şu anda paniklik bir durum olduğunu düşünmüyorum. Geldiğimden daha kötü bir durum yok."

"BABEL VE QUARESMA KALACAKSA..."

Ricardo Quaresma ve Ryan Babel'in durumunu bilmiyoruz. Lens de iyi bir oyuncu, başkan ile konuştuğum konulardan biri de oydu. Lens'in maliyeti yüksek, eğer Babel ve Quaresma kalacaksa Lens'i de elden çıkartabiliriz. Orkan Çınar'ı tutarız. Quaresma, Türkiye'ye örnek. 36 yaşında adam bakın nasıl oynuyor. En çok eleştirdiğim adam, en çok övdüğüm adam oldu. Beni sevmese de olur ama seviyor."

"LENS KULÜP BULURSA AYRILACAK"

"Lens bizim oyuncumuz ama kulüp bulursa gidebilir. Başkanla konuştuğumuz isimlerden birisi de o. Maliyeti yüksek bir isim. Lens iyi futbolcu ama teklif gelirse değerlendiririz.

"VAGNER LOVE'A 'İSTEYEN KULÜP VARSA GİT' DEDİM"

"Vagner Love çok iyi oyuncu ama tutmadı. Çok şey yapayım derken olmadı, yapamadı. Aslında her tarafı futbolcu adamın. Varsa isteyen kulüp git dedim ona da."

"ATIBA KALACAKTIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

"Atiba'nın kalacağını düşünüyorum. Atiba'nın kalma düşüncesi var diye düşünüyorum. Başkanla konuşuyorlar. İstanbul'dan ayrılmak istemiyor, antrenörlük düşüncesi de var."

"ABOUBAKAR PAHALI, GOMEZ FORMSUZ"

"Aboubakar olmaz, çok para! Alabilseydik ilk zamanda alırdık. Mario Gomez düştü artık!"

"ERSAN BONSERVİSSİZ GELİRSE ALINACAK, MITROVIC GİDEBİLİR"

"Ersan Gülüm zaten sonuna geldi. Beşiktaş'ta da bırakmak istiyor. Antrenörlük de istiyor ileride. Ersan'ın işi bedava olacaksa olabilir. Bırakıyormuş takımı sanırım onu. Mitrovic'in gitme durumu var."

"GÖKHAN GÖNÜL YA OYNAYACAK YA GİDECEK!"

"Rafael ve Opare gündemde yok! Sağ bek için istediğim Lang vardı, onu da aldılar. Bu sene Gökhan Gönül ya oynayacak ya da gidecek. Solda Caner, Adriano var. Sağda Gökhan ve kim? Dorukhan'ı aldık, onu da göreceğiz. Zaman zaman sakatlık sorunu da olduğu için Gökhan ne kadar oynayabilecek orası önemli."

"BURAK YILMAZ'I ALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

"Transfer yavaş gitmiyor, para yok! Para olsa hemen geliyor futbolcu! Burak Yılmaz'la ilgili bana gelen bir şey yok. Trabzonspor'dan almamız mümkün değil zaten. Trabzonspor'a para vermek değil sadece sorun, Burak'ın parasını verebilir miyiz, bir de o var."

"6 AYLIK TRANSFER Mİ OLUR"

"Talisca için İngiltere'ye gidecek demiştim ama Çin'e gitti. Hala İngiltere ihtimali var bildiğim kadarıyla. Onların başka işleri var! O para işi, transfer işi değil! 6 aylık transfer mi olur! Menajerinin işleri onlar, ben anlamam o işleri."