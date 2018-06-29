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'da stopere yeni aday

yönetimi için, kulübü ’ya kiralama konusunda teklifini iletti. spor, transfer görüşmelerinde oyuncunun menajeriyle de önemli mesafe katetti.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018
Trabzonspor'da stopere yeni aday Bakary Kone

Kadrosuna biri yerli üç stoper katmak isteyen , geçen sezon Strasbourg'da kiralık olarak forma giyen için kulübü ile temasa geçti. Oyuncuyu kiralamak için teklif yapan bordo-mavililer, futbolcunun menajeriyle de görüşerek önemli mesafe kat etti. Teknik direktör 'ın da beğendiği Kone'nin transferini yurt dışı kampına kadar sonuçlandırmaya çalışacak yönetim, Bundesliga'da az süre alan stoperleri de takibe aldı. Hoffenheim'dan 28 yaşındaki Boşnak Ermin Bicakcic ile Stuttgart'tan 26 yaşındaki Polonyalı Marcin Kaminski de bu isimler arasında.

LEQUIPE'E GÖRE MEXER DE TAKİPTE
SAVUNMA hattına takviyeler için çalışan spor yönetiminin listesinde 'dan da bir isim var. Lequipe Gazetesi, bordo-mavililerin, Rennes'de forma giyen Edson Mexer'le ilgilendiğini iddia etti. 29 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor dışında, AEK ve Bruges kulüpleri tarafından takip edildiği de öne sürüldü. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek 1.88'lik Mozambikli oyuncu, 4 sezondur forma giydiği Rennes kulübünde toplam 91 maça çıkıp 5 gol attı.
Geçen sezon Strasbourg'da 33 maçta forma giyen 30 yaşındaki Burkino Fasolu Kone, geçmişte Lyon ve Guingamp gibi takımlarda da forma giymişti.

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Trabzonspor'da stopere yeni aday Bakary Kone
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