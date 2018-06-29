Trabzonspor'da stopere yeni aday Bakary Kone

Kadrosuna biri yerli üç stoper katmak isteyen Trabzonspor, geçen sezon Strasbourg'da kiralık olarak forma giyen Bakary Kone için kulübü Malaga ile temasa geçti. Oyuncuyu kiralamak için teklif yapan bordo-mavililer, futbolcunun menajeriyle de görüşerek önemli mesafe kat etti. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da beğendiği Kone'nin transferini yurt dışı kampına kadar sonuçlandırmaya çalışacak yönetim, Bundesliga'da az süre alan stoperleri de takibe aldı. Hoffenheim'dan 28 yaşındaki Boşnak Ermin Bicakcic ile Stuttgart'tan 26 yaşındaki Polonyalı Marcin Kaminski de bu isimler arasında.



LEQUIPE'E GÖRE MEXER DE TAKİPTE

SAVUNMA hattına takviyeler için çalışan Trabzonspor yönetiminin listesinde Fransa'dan da bir isim var. Lequipe Gazetesi, bordo-mavililerin, Rennes'de forma giyen Edson Mexer'le ilgilendiğini iddia etti. 29 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor dışında, AEK ve Bruges kulüpleri tarafından takip edildiği de öne sürüldü. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek 1.88'lik Mozambikli oyuncu, 4 sezondur forma giydiği Rennes kulübünde toplam 91 maça çıkıp 5 gol attı.

Geçen sezon Strasbourg'da 33 maçta forma giyen 30 yaşındaki Burkino Fasolu Kone, geçmişte Lyon ve Guingamp gibi takımlarda da forma giymişti.

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