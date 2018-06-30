Çare Play-Off

Belçıka ile İngiltere'nin kapışacağı mücadele turnuva öncesi hepimizin gözünü kestirdiği bir maçtı. Grup aşamalarının finali olan maçta karşımıza çıkan ise ilk 2 maçta oynamamış 7-8 oyuncu, kariyerinin en değerli gollerinden birini atan ancak seyirciden, "Senin yüzünden birinci olup zor bir yola gireceğiz" tepkisini alan Adnan Januzaj
ve 90 dakikalık bir garabet vardı. Bunun yansıması olarak da turnuvanın reytinglerinin 2014'teki turnuvaya kıyasla yüzde 44 düştüğünü gördük. Ortada sadece kalite problemi yok, Dünya Kupası
'nın geleceği de tehlikede. Zaten takım sayısının artması da kesinleşti ve yeni planlamada kriter kalite değil, FIFA
seçimlerindeki oy potansiyeline yönelik mavi boncuk dağıtımı olduğu ortada. Sayın Infantino, elbette seçimler için yatırım yaparken bir yandan da Dünya Kupası'nda daha çok maç oynatıp kurumun gelirlerini artırmayı planlıyor. Kuru kuruya eleştiri yapmakla kalmayıp aklıma yatan bir öneriyi dile getirmek istiyorum. Socrates Dergisi'nin internet yayınında usta yazar İbrahim Altınsay, hem maç sayısını hem de kaliteyi artırabilecek bir fikir ortaya attı. Buna göre grup liderleri doğrudan gruptan çıksın, ikinciler ile üçüncüler playoff oynayarak bir üst turda birincilere katılsın. Böylece hem birincilik daha değerli olabilir, hem de üçüncü ve dördüncülerin de grup maçları sonuna dek motivasyonları zirvede kalır. Bu fikrin bir benzeri Basketbol Dünya Şampiyonaları'nda uygulanıyor. FIFA da böyle bir yola gitsin. Takım değil, maç sayısı ve kalitesini artırsın. Yapacaklarından değil ama, safımız belli olsun işte.