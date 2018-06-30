Türkiye Kadın Voleybol Takımı'ndan Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya

Akdeniz Oyunları kadın voleybol üçüncülük karşılaşmasında Fransa'yı 3-1 mağlup eden Türkiye, bronz madalyanın sahibi oldu.

İspanya'nın Tarragona kentinde devam eden 18'inci Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Kadın Milli Takımı, üçüncülük mücadelesinde bugün Fransa ile karşı karşıya geldi.

Tarraco Arena'da oynanan mücadelede rakibini 24-26, 27-25, 25-14 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup eden milliler, Akdeniz Oyunları'nı üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

SALON: Tarraco

TÜRKİYE: Tuğba, Aslı, Melis, Mislina, Yasemin, Aslıhan, Melisa (L) (Saliha, Özgenur, Buse, Ceren)

FRANSA: Amalric, Fidon, Garcia, Gicquel, Cazaute,, Sylves, Ndoye (L), Soldner (L) (Martin, Zongo, Dascalu, Stojilkovic)

SETLER: 24-26, 27-25, 25-14, 25-19

SÜRE: 115 dakika (31, 31, 20, 33)