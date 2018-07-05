Süper Lig bu sezon Lefter Küçükandonyadis sezonu! Lefter Küçükandonyadis kimdir?

Fenerbahçe'nin ordinaryus lakabıyla tanınan Lefter Küçükandonyadis 2012'de hayata gözlerini yummuştu. Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdıran Lefter'in ismi Spor Toto Süper Lig'e verildi. TFF'nin dün Riva'da yaptığı toplantı ile birlikte 2018-2019 sezonu Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu olarak oynanmasına karar verildi.

Lefter kariyeri boyunca Fenerbahçe ve Türk Milli Takımına büyük katkılar sağlamıştır.

LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS KİMDİR?

Lefter Küçükandonyadis 22 Aralık 1925'de İstanbul Büyükada'da dünyaya geldi. Rum asıllı Türk futbolcu, jubilesini yaptıktan sonra yeşil sahalardan kopamamış ve antronörlük yapmaya devam etmiştir. Fenerbahçe ve Türk milli takımına büyük katkıları olan Lefter, Türk futbolunun en popüler futbolcularından biri olarak tarihe geçmiştir. Taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmayı başarmıştır.

832 GOL ATARAK REKOR KIRDI

Futboldaki ustalığından ötürü 'Ordinaryüs' lakabıyla anılan Lefter Küçükandonyadis, kariyeri boyunca 832 gol atarak rekor kırdı ve üstün golcülüğü dolayısıyla, "Ver Lefter`e, yazsın deftere" sloganı ile Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 50. milli maçını oynaması nedeniyle "Altın Şeref Madalyası" ile ödüllendirilen ilk futbolcu olarak tarihe geçen Lefter Küçükandonyadis, 46 kez A, 1 kez B, 3 kez 21 yaş altı olmak üzere toplam 50 kez milli formayı giydi. A Milli Takım'da 21 golle en çok gol atan oyuncu unvanını uzun yıllar elinde tuttu, 9 kez de Milli Takım kaptanlığını yaptı. 1954 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen efsane oyuncu, turnuvada 2 de gol attı.

Lefter Küçükandonyadis, 1964 yılında Fenerbahçe formasıyla jübile yaptıktan sonra Yunanistan'ın AEK Egaleo ile Güney Afrika'nın Johannesburg takımlarında antrenör futbolcu olarak görev aldı. Daha sonra ise Samsunspor, Boluspor, Orduspor ve Mersin İdman Yurdu takımlarında teknik direktör olarak çalıştı. Uzun yıllar spor yazarlığı yapan ve 3 Mayıs 2009`da Kadıköy`de Kuşdili Parkı'na heykeli dikilen Lefter Küçükandonyadis, 13 Ocak 2012 tarihinde aramızdan ayrıldı.