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2018-19 sezonu itibariyle ekibi kariyerini sonlandıran, buna karşın futbola devam edeceğini açıklayan , ekibi Paris Saint-Germain ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: 5.7.2018 20:06 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 03:55
Gianluigi Buffon, PSG'de

Sky Sport İtalya'nın haberine göre Gianlıigi Buffon, () ekiplerinden Paris Saint-Germain ile 2 yıllık anlaşmaya. Fransız ekibinin transferi pazartesi resmen duyuracağı öğrenildi.

'nin, İtalyan kaleci için Neymar transferinde yapıldığı gibi Eyfel Kulesi'ni PSG renkleri ve Buffon'a hoşgeldin mesajıyla ışıklandıracağı belirtildi.

Futbol kariyerine () ekibi Parma'da başlayan Buffon, 2001'de 'a transfer oldu ve burada futbol tarihine geçecek pek çok başarıya imza attı. Juventus ile 1 sezonu İtalya İkinci Futbol Ligi () olmak üzere 17 yıl geçiren Buffon, 9 Seri A şampiyonluğu yaşadı. 12 kere Seri A'da Yılın Kalecisi seçilen Buffon, 2 kez UEFA Yılın Kalecisi ve 1 kez de UEFA Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

İtalya Milli Futbol Takımı ile 176 maça çıkan Buffon, bu maçların 77'sinde kalesini gole kapayarak İtalya futbol tarihinde en çok maçta gol yemeyen kaleci olmayı başardı.

Buffon'un kariyerindeki en önemli eksiklik ise şampiyonluğu.

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Gianluigi Buffon, PSG'de
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