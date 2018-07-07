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’dan ‘Esteban’ açıklaması

Kulübü, takımın kampına belirtilen sürede katılmayan kaleci ’nun kampa dahil olarak çalışmalara başlayacağını duyurdu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018 15:14
Trabzonspor’dan ‘Esteban’ açıklaması

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "'da 26 Haziran'da başlayan, 1 Temmuz'dan itibaren de Slovenya'da devam eden çalışmalarımıza çeşitli gerekçeler sunarak katılım göstermeyen Brown, Teknik Direktörümüz ile görüşerek özürlerini iletmiştir. Karaman, Esteban'ı kamp kadrosuna dahil etmiştir. Oyuncumuz hafta sonu kampa katılarak çalışmalara başlayacaktır. Esteban'a ceza verilip verilmeyeceği Yönetim Kurulumuz ile teknik direktörümüz Ünal Karaman'ın değerlendirmesi sonucunda karara bağlanacaktır" denildi.

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Trabzonspor’dan ‘Esteban’ açıklaması
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