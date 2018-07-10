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'da iki stoperle büyük ölçüde anlaşıldı, sıra üçüncüde. Kadrosuna 3 stoper takviyesi planlayan bordo mavililer, ve 'den sonra ekibi Rennes kulübünden Mexer'in transferinde de sona yaklaştı.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018
Trabzonspor, Sitoe Mexer’i bitirmek üzere
stoper transferlerinden en az birini yarın, hafta sonuna kadar ise iki stoperi daha Slovenya kampına getirmek istiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Transfer çalışmalarında diyalog dönemi bitti, şu an masa başındayız" demişti. Fransa'nın Rennes takımında forma giyen Edson André 'i kadroya katmak için de kulübüne resmi teklif yapıldı. Rennes Başkanı Olivier Letang da resmi teklifin geldiğini doğrularken, Mexer de geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamadığı için kulüpten ayrılmak istiyor. Hem kiralama hem de bonservisi ile almak üzere iki ayrı teklif yapan Trabzon, yanıt bekliyor.
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Trabzonspor, Sitoe Mexer’i bitirmek üzere
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