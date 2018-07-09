Golf arabasında 8 Trabzonsporlu!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, sabah saatlerinde 10 oyuncusundan yoksun çalıştı. Antrenmanın oldukça neşeli geçtiği gözlendi. Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde sabah saatlerinde bir çalışma gerçekleştirdi. 10 oyuncunun katılmadığı çalışmalarda diğer oyuncuların ise neşeli oldukları gözlendi. Antrenmana sakatlığı bulunan Castillo'nun yanı sıra salonda çalışan Burak, Sosa ve Muhammet Beşir katılmadı. Hafif ağrıları bulunan Abdülkadir Ömür, Yüksel Şişman ve Luis Ibanez ise riske edilmeyerek takımdan ayrı yürüyüş yaparken, kampa geç katılan Esteban ve Ramil ile sakatlığı atlatan Kamil Ahmet Çörekçi yüksek tempolu koşu yaptı. Bordo-mavililer antrenmanın ilk bölümünde koşu yaparken, çalışmaya ısınma hareketleriyle devam etti. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman sırasında oyuncuların birbirlerine kendi adlarıyla değil de şehir isimleri ile seslenmesi dikkat çekti. Bordo-mavililer daha sonra iki grup halinde ayak tenisi oynadı.