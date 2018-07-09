Golf arabasında 8 Trabzonsporlu!

Hafif ağrıları bulunan Abdülkadir Ömür, Yüksel Şişman ve Luis Ibanez ise riske edilmeyerek takımdan ayrı yürüyüş yaparken, kampa geç katılan Esteban ve Ramil ile sakatlığı atlatan Kamil Ahmet Çörekçi yüksek tempolu koşu yaptı.