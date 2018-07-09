Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Golf arabasında 8 lu!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , sabah saatlerinde 10 oyuncusundan yoksun çalıştı. Antrenmanın oldukça neşeli geçtiği gözlendi.

Giriş Tarihi: 09.07.2018 14:39 Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 14:44
  • 1
  • 29
Golf arabasında 8 lu!
Golf arabasında 8 Trabzonsporlu!

Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde sabah saatlerinde bir çalışma gerçekleştirdi.

  • 2
  • 29
Golf arabasında 8 lu!
Golf arabasında 8 Trabzonsporlu!

10 oyuncunun katılmadığı çalışmalarda diğer oyuncuların ise neşeli oldukları gözlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 29
Golf arabasında 8 lu!
Golf arabasında 8 Trabzonsporlu!

Antrenmana sakatlığı bulunan Castillo'nun yanı sıra salonda çalışan Burak, Sosa ve Muhammet Beşir katılmadı.

  • 4
  • 29
Golf arabasında 8 lu!
Golf arabasında 8 Trabzonsporlu!

Hafif ağrıları bulunan Abdülkadir Ömür, Yüksel Şişman ve Luis Ibanez ise riske edilmeyerek takımdan ayrı yürüyüş yaparken, kampa geç katılan Esteban ve Ramil ile sakatlığı atlatan Kamil Ahmet Çörekçi yüksek tempolu koşu yaptı.

  • 5
  • 29
Golf arabasında 8 lu!
Golf arabasında 8 Trabzonsporlu!

Bordo-mavililer antrenmanın ilk bölümünde koşu yaparken, çalışmaya ısınma hareketleriyle devam etti.

  • 6
  • 29
Golf arabasında 8 lu!
Golf arabasında 8 Trabzonsporlu!

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman sırasında oyuncuların birbirlerine kendi adlarıyla değil de şehir isimleri ile seslenmesi dikkat çekti.

  • 7
  • 29
Golf arabasında 8 lu!
Golf arabasında 8 Trabzonsporlu!

Bordo-mavililer daha sonra iki grup halinde ayak tenisi oynadı.

BİZE ULAŞIN