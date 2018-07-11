Galatasaray'ın genç yıldızından flaş açıklamalar "Beni Modric'e benzetiyorlar"
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları İsviçre'nin Zürih kentinde sürüyor. Sarı kırmızılı ekibin iki genç oyuncusu Celil Yüksel (20) ve Yunus Akgün (18) akşam idmanı öncesi gerçekleştirdikleri basın toplantısında açıklamalarda bulundular.
Giriş Tarihi: 11.7.2018 19:52Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 20:07
Galatasaray, İsviçre'nin Zürih kentinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, sarı kırmızılı takımın iki genç oyuncusu Celil Yüksel ve Yunus Akgün, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.