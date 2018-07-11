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'ın genç yıldızından flaş açıklamalar "Beni Modric'e benzetiyorlar"

'da yeni sezon hazırlıkları İsviçre'nin Zürih kentinde sürüyor. Sarı kırmızılı ekibin iki genç oyuncusu (20) ve (18) akşam idmanı öncesi gerçekleştirdikleri basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

Giriş Tarihi: 11.7.2018 19:52 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 20:07
Galatasaray'ın genç yıldızından flaş açıklamalar Beni Modric'e benzetiyorlar

, İsviçre'nin Zürih kentinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, sarı kırmızılı takımın iki genç oyuncusu ve , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın genç yıldızından flaş açıklamalar "Beni Modric'e benzetiyorlar"
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