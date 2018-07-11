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kararını verdi

Sky Sports’a göre yıldız futbolcu Milli Takımını bıraktı. ’in bunu birkaç gün içinde açıklayacağı öğrenildi

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Mesut Özil kararını verdi

'in Alman Milli Takımı'nı bırakacağı haberi Avrupa medyasında şok etkisi yarattı. 'nda grup sonuncusu olarak hayal kırıklığı yaratan kupanın son şampiyonu 'da, başarısızlığın sorumlusu olarak Mesut Özil ve gösterilmişti. Sky Almanya'nın haberine göre; eleştiriler sonrası Özil, Alman milli takımını bırakma kararı aldı. Mesut'un bu kararı almasının perde arkasında iki aydır kendisi ve İlkay aleyhine Alman medyasında yürütülen kampanyanın etkili olduğu ifade edildi. Alman Milli Takımı formasını 92 kez giyen ve 23 gol atan Mesut Özil'in Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'in eleştirilerine de kızdığı ve ayrılık kararını aldığı iddia ediliyor.

WENGER: MESUT ÖZGÜR DEĞİLDİ
5 sezon 'de Özil'le çalışan efsane hoca , "Dünya Kupası'ndan önce yaşananlar nedeniyle acı çekti. Almanya'da karalandı. Risk almayı seven bir oyuncudur ama kupada çok temkinli oynadı. Benim bildiğim Mesut değildi, sahada kendini özgür hissetmedi. El freniyle oynadı. Özil'in desteğe ihtiyacı var, kavgaya değil" dedi.

Stuttgart oyuncusu Daniel Didavi, "Mesut için yazılanlar sınırı aştı. Onun yerinde olsam devam eder miydim, bilmiyorum" dedi.

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