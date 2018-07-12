Berke’de kendimi görüyorum

BERKE
çok genç bir kaleci. Onda kendimi görüyorum. İnşallah benim gibi uzun yıllar Fenerbahçe
'ye hizmet eder. Ben onun yaşında top tutmayı bilmiyordum.
Onun gelişimi benimkinden ileride. Fenerbahçe kalesi, gelenek ve görenektir. İnşallah bu geleneği Berk'le beraber devam ettiririz. İYI
olduğum sürece oynamak istiyorum. Zaten oynayamazsam kulübe yük olmam, bırakırım.
Elimden geldiği kadar sahada sonrasında da tribünde olacağım. Saygıyı hak ediyorum. COCU
ile iyi bir ilişkimiz var. Birbirimizi anlıyoruz. Bir sorun olduğunda kendimi ifade edebilirim. UZUN
zamandır dolu tribüne oynamıyorduk. Taraftarımız bizim için büyük bir güç. DÜNYA
Kupası'nda Courtois ve Pickford'u
beğendim.