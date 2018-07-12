Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Berke’de kendimi görüyorum

’de kendimi görüyorum

’de gelenek bozulmadı, kampta ilk basın toplantısını VOLKAN DEMIREL yaptı. Tecrübeli kalecinin satır başları şöyle:

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Berke’de kendimi görüyorum
BERKE çok genç bir kaleci. Onda kendimi görüyorum. İnşallah benim gibi uzun yıllar 'ye hizmet eder. Ben onun yaşında top tutmayı bilmiyordum. Onun gelişimi benimkinden ileride. Fenerbahçe kalesi, gelenek ve görenektir. İnşallah bu geleneği Berk'le beraber devam ettiririz.
İYI olduğum sürece oynamak istiyorum. Zaten oynayamazsam kulübe yük olmam, bırakırım. Elimden geldiği kadar sahada sonrasında da tribünde olacağım. Saygıyı hak ediyorum.
COCU ile iyi bir ilişkimiz var. Birbirimizi anlıyoruz. Bir sorun olduğunda kendimi ifade edebilirim.
UZUN zamandır dolu tribüne oynamıyorduk. Taraftarımız bizim için büyük bir güç.
DÜNYA Kupası'nda Courtois ve Pickford'u beğendim.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Berke’de kendimi görüyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN