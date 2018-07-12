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Masadan kalktı, mesajı çekti

’a giderek son anda imza atmaktan vazgeçen Trezeguet Aslan’a göz kırptı!

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Masadan kalktı, mesajı çekti
Çinlilerin yatırım yaptığı , Kasımpaşa ile serbest kalma bedeli olan 5 milyon Euro'yu peşin ödeme konusunda anlaşmaya varmasına karşın Trezeguet transferini sonlandıramadı. Çekya'ya gidip sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki Mısırlı oyuncu, kontrolde bir sorun çıkmamasına karşın imza aşamasındayken masadan kalkarak transferden vazgeçti. 'ın, daha iyi bir maaş önerisinde bulunduğu için Trezeguet'nin bu hamleyi yaptığı iddia edilirken, tecrübeli oyuncu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hâlâ Kasımpaşa'nın oyuncusuyum. Gidecek miyim, yoksa kalacak mıyım bilmiyorum. Tüm seçeneklere açığım" mesajını vererek Aslan'ı beklediğini ima etti.
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Masadan kalktı, mesajı çekti
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