Phillip Cocu: Aatif Chahechouhe'yu neden sevmiyorlar

Fenerbahçe'nin 2015-16 sezonunda Sivasspor'dan transfer ettiği Aatif ne yaparsa yapsın taraftarın gözüne girmeyi başaramadı. Ancak teknik direktörlerin jokeri oldu. Geldiği ilk sene resmi maçlarda 12 gol atan, son iki sene ise sonradan süre almasına rağmen, 7'şer gol üreten Faslı yıldız için yeni teknik direktör Cocu'dan olumlu rapor geldi. Hollandalı çalıştırıcı, idman performansından bir hayli memnun kaldığı 32 yaşındaki ortasahası için, "Taraftarlar neden Aatif'a tepki gösteriyor anlamış değilim" yorumunu yaptı.

BİZİM OYUN SİSTEMİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU

Faslı yıldızın çok yararlı ve etkili bir oyuncu olduğunun altını çizen Cocu'nun, "Aatif oyunun iki yönünde de önemli katkılar sağlıyor. Taraftarın da bunu görüyor olması lazım. Geçen sezon ligde 26 maçta oynamış ve 5 gol atmış. İzlediğim maçlarda olumsuz tarafını görmedim. Bizim oyun sistemimizde önemli bir oyuncu. Onun arkasında durmamız ve ona moral vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandığı belirtildi.

PARA İÇİN GELMEDİM

Phıllıp Cocu, ülke basınından Voetbal International'e konuştu. Hollandalı teknik adam, "Tabii ki sözleşmemde bir para yazıyor ama ben büyük para için PSV'den ayrılmadım. İlk görüşmede sadece futbol içeriği hakkında konuştum, çünkü futbol benim için paradan önce gelir" ifadelerini kullandı.

JOSEF DEFANSA

Stoperlerin hızlı, pozisyon bilgisi yüksek, sezgileri güçlü, zamanında müdahale edecek ve atletik özellikleri yüksek oyuncular olmasını isteyen Cocu, Neustadter ile Skrtel'in bu özellikleri karşılamadığını düşünüyor. O nedenle bu ikiliden biri yedek kalacak ve bu bölgeye Josef monte edilecek. Hücumda Soldado'nun ise alternatifi yok. Cocu, eli kırıldığı için 10 gün takımdan uzak kalacak olan İspanyol yıldızın yerine bu mevkide Aatif, Alper ve Giuliano'yu deniyor.