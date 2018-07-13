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'un Hosseini inde pasaport krizi!

Bordo-mavili takımın ini sonuçlandırmaya çalıştığı İranlı stoper 'nin pasaport sorunu nedeniyle kente gelemediği belirtildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 12:08
Trabzonspor'un Hosseini transferinde pasaport krizi!

'un ini sonuçlandırmaya çalıştığı İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin pasaport sorunu nedeniyle 'a gelemediği bildirildi.

Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'ın İstiklal takımında forma giyen stoper oyuncusu Hosseini'nin pasaport sorunu nedeniyle Trabzon'a gelemediğini belirterek, "Ne zaman çözümlenirse o zaman gelecek. Oyuncu kulüp anlaşması konusunda bir sorun yok." dedi.

İran Milli Takım formasıyla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda görev yapan 1.83 boyunda 22 yaşındaki futbolcunun bugün Trabzon'a gelmesi bekleniyordu.

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Trabzonspor'un Hosseini transferinde pasaport krizi!
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