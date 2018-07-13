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Trezeguet uğruna hamle üstüne hamle

, Slavia Prag’ın kapısından dönen oyuncu için ’ya yeni teklif yaptı: 3 milyon Euro++

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Trezeguet uğruna hamle üstüne hamle
, Onyekuru hamlesine karşılık Trezeguet ısrarını sürdürüyor. Aslan, geçtiğimiz sezon forması altında başarılı bir performans sergileyen Mısırlı futbolcu uğruna tüm şartlarını zorluyor. Önceki gün Kasımpaşa ile Slavia Prag'ın anlaşması üzerine soluğu Çekya'da alan ancak Galatasaray'ın isteği üzerine masadan kalktığı iddia edilen Trezeguet için yeni bir teklif yapıldı. Sarı-kırmızılı idareciler, 5 milyon Euro karşılığı serbest kalma hakkı bulunan 23 yaşındaki oyuncu için Kasımpaşa'ya 3 milyon Euro'nun yanı sıra ile 'ı önerdi ve beklemeye geçti.
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Trezeguet uğruna hamle üstüne hamle
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