Trezeguet uğruna hamle üstüne hamle

Galatasaray
, Onyekuru hamlesine karşılık Trezeguet ısrarını sürdürüyor. Aslan, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa
forması altında başarılı bir performans sergileyen Mısırlı futbolcu uğruna tüm şartlarını zorluyor. Önceki gün Kasımpaşa ile Slavia Prag'ın anlaşması üzerine soluğu Çekya'da alan ancak Galatasaray'ın isteği üzerine masadan kalktığı iddia edilen Trezeguet için yeni bir teklif yapıldı.
Sarı-kırmızılı idareciler, 5 milyon Euro karşılığı serbest kalma hakkı bulunan 23 yaşındaki oyuncu için Kasımpaşa'ya 3 milyon Euro'nun yanı sıra Ahmet Çalık
ile Tarık Çamdal
'ı önerdi ve beklemeye geçti.