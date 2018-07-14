Everton'dan 22, Cenk Tosun'dan 4 gol

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Everton, ülkenin alt lig ekiplerinden ATV Irdving ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısını 10-0 önde geçerken, karşılaşmayı ise 22-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında forma giyen milli oyuncu Cenk Tosun, takımı adına 4 kez ağları sarstı. Everton'ın diğer gollerini Leighton Baines, Mason Holgate, Michael Keane, Ademola Lookman (3), Kevin Mirallas (5), Oumar Niasse (4), Nikola Vlasic (2) ve Sebastian Schmidt (kendi kalesine) kaydetti.