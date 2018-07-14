Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Everton'dan 22, Cenk Tosun'dan 4 gol

Everton'dan 22, 'dan 4 gol

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın, Avusturya ekibi ATV Irdving'i 22-0 yendiği hazırlık maçının ilk yarısında forma giyen milli futbolcu , 4 gole imza attı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018 22:52 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 22:58
Everton'dan 22, Cenk Tosun'dan 4 gol

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Everton, ülkenin alt lig ekiplerinden ATV Irdving ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısını 10-0 önde geçerken, karşılaşmayı ise 22-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında forma giyen milli oyuncu , takımı adına 4 kez ağları sarstı. Everton'ın diğer gollerini Leighton Baines, Mason Holgate, Michael Keane, Ademola Lookman (3), Kevin Mirallas (5), Oumar Niasse (4), Nikola Vlasic (2) ve Sebastian Schmidt (kendi kalesine) kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Everton'dan 22, Cenk Tosun'dan 4 gol
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN