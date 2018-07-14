Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray, FC Wil'i tek golle geçti

, FC Wil'i tek golle geçti

, yurtdışı kampında oynadığı hazırlık maçında İsviçre Challenge League ekiplerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 18:16 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 06:53
Galatasaray, FC Wil'i tek golle geçti

Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'nin Zürih kentinde devam eden , Utogrund Stadı'nda FC Wil ile karşı karşıya geldi.

Sarı-Kırmızılı ekip mücadeleye İsmail Çipe, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Carole, Selçuk, Donk, Rodrigues, Celil, Feghouli ve Eren 11 ile başlarken, FC Wil ise sahaya Kostadinovic - Havenaar, Cortelezzi, De Oliviera, Lombardi, Goncalves, Shallibaum, Von Niederhausern, Breitenmoser, Ze Eduvardo ve Rahimi 11'i ile çıktı.

32'nci dakikada Selçuk'un ceza sahası içine ortaladığı topa kafayla vuran Eren Derdiyok takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve Galatasaray, FC Wil'i 1-0 mağlup etti.

MUĞDAT FORMAYI GİYDİ

Galatasaray'ın yeni transferi ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Muğdat, mücadelenin 46'ncı dakikasında genç oyuncu Celil'in yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim'in açıkladığı '5 transfer' için 20 aday!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, FC Wil'i tek golle geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN